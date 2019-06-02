На закупку книг вологодским библиотекам выделят больше денег

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-02T09:12:43+03:00

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На вологодские библиотеки будут выделять больше средств.

Финансирование из областного бюджета будет направлено на обновление фондов, реализацию информационных и образовательных программ муниципальных библиотек.

Средства на комплектование фондов увеличатся в десять раз. До сегодняшнего дня выделяли мизер - лишь лишь 1 миллион рублей.

Кроме того, областной библиотеке имени Бабушкина будет выделено десять миллионов рублей на комплексное техническое переоснащение.

По мнению директора учреждения Татьяны Буханцевой, дополнительные финансовые ресурсы помогут переформатировать библиотечное пространство в соответствии со стандартами Министерства культуры.

Всего на Вологодчине работает 477 библиотек, в которых трудятся более тысячи сотрудников, ежегодно вологодские библиотеки выдают читателям более 11,5 миллионов книг, газет и журналов, занимая по этому показателю второе место на Северо-Западе России, сообщает сайт правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU