В Вологде расселят жителей "авариек"

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-01T15:54:34+03:00

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152 вологжанина переедет в лучшее жилье по социальной программе уже в этом году. 1 апреля была принята областная программа, до 1 июня обещает пройти согласование муниципальная. Из бюджета города выделят 13,8 миллионов на реализацию программы, фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 168,7 миллионов, областной бюджет - 7,02 миллионов. Бюджет города оплатит разницу в метраже нового жилья - оно больше.

14 "авариек" площадью почти 5 000 кв.м. расселят на первом этапе проекта в 2019-2020 годах. Сначала будут приобретены готовые квартиры, потом уже начнут строить муниципальные многоквартирные дома. На данный момент, по словам мэра Сергея Воропанова, подбираются земельные участки под эту задачу.

61 дом обещают расселить в течение 6 лет действия программы, под проект попадают здания, признанные ветхими и аварийными с 1.01.2012 до 1.01.2017 года. Всего 1400 человек должны получить новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU