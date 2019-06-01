На Вологодчине 7 баллов по шкале Бофорта

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-01T15:23:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В первые дни лета на Вологодчине по прогнозам метеоролого ожидается температура до +21 градуса, сильный северо-западный ветер с порывами до 17-18м/с - по шкале Бофорта ветер на 7-8 баллов из 13. Такой ветер уже называется крепким или очень крепким. Спасатели предупреждают вологжан о возможности возникновения ЧП: обрыва ЛЭП, линий связи, ДТП, обрушение ветхих конструкций, падение деревьев. Ожидаются грозы и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU