2019-06-01T15:08:36+03:00
Происшествия

В Череповце 4 пожарных расчета тушили возгорание на Гоголя

Около половины одиннадцатого вечера на Гоголя 51 возник пожар
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце в гаражном боксе произошло возгорание деревянной щитовой бытовки. Пожарные за 10 минут добрались до места пожара, тушили около получаса. Площадь возгорания - 4 квадратных метра. На ЧП выехали 10 пожарных и 4 спецмашины.

По сообщению УМЧС России по Вологодской области, уничтожена внутренняя отделка, поплавился пластик на грузовом тягаче "Скания". Гаражный бокс использовали как ремонтную мастерскую, ее снимал 34-летний мужчина. Причины ЧП и сумма ущерба выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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