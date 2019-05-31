2019-05-31T20:34:05+03:00
Происшествия

ПСО разыскивают рыжего череповчанина

24-летний парень ушел из дома еще 28 мая
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"
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Дмитрий Шиловский ушел из дома в минувший вторник и до сих пор от него нет вестей. Парень вышел из дома на улице Мира деревни Починок около 6 утра, сообщают в группе ПСО «Ты не один».

Молодой человек имеет приметную татуировку на правом предплечье «Каждый сам кузнец своего счастья», рост 1 м 85 см, рыжие волосы. Одет был в джинсы, кроссовки, ветровку - все синего цвета. Свидетелей просят обращаться в полицию или волонтерам по номеру 8 911 505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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