Вологодская опекунша, замучившая сына, отправилась в тюрьму на месяц

31 Май 20:27 2019-05-31T20:27:36+03:00

31 мая в Вологде состоялся суд, который изменил меру пресечения для "матери", забившей сына до смерти

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Юлие Блохиной сегодня назначили новую меру пресечения. Напомним, девушка и ее муж, являясь опекунами 6-летнего Степана Кукина, серьезно избили мальчика - он смог прожить год в коме, потом умер.

Женщина до сего дня находилась на свободе, под стражей сидел только ее муж. Зато она не могла сидеть в интернете. Опекуншу обвинили в причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть, неисполнении обязанностей по воспитанию, истязании и оставлении в опасности.

Активистки движения «Помощь Степану» настояли на пересмотре приговора, областной суд поддержал их. Выявилось, что женщина еще и нарушала постановление суда. Блохина будет находится под стражей до 29 июня 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU