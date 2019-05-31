Вологодская опекунша, замучившая сына, отправилась в тюрьму на месяц
Юлие Блохиной сегодня назначили новую меру пресечения. Напомним, девушка и ее муж, являясь опекунами 6-летнего Степана Кукина, серьезно избили мальчика - он смог прожить год в коме, потом умер.
Женщина до сего дня находилась на свободе, под стражей сидел только ее муж. Зато она не могла сидеть в интернете. Опекуншу обвинили в причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть, неисполнении обязанностей по воспитанию, истязании и оставлении в опасности.
Активистки движения «Помощь Степану» настояли на пересмотре приговора, областной суд поддержал их. Выявилось, что женщина еще и нарушала постановление суда. Блохина будет находится под стражей до 29 июня 2019 года включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU