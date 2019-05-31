Череповецкие полицейские просят опознать вора

31 Май 20:03 2019-05-31T20:03:03+03:00

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Полицейские Череповца ищут мужчину, который 18 мая в 17:25 выкрал из ячейки хранения магазина "Пятерочка" чужие вещи. ЧП произошло в ТЦ «Рассвет». Специалисты описывают подозреваемого как человека 40-45 лет, вероятно, на запястьях могут быть татуировки. Одет был в черную куртку, синие спортивные штаны и темные кроссовки.

Располагающих информацией просят звонить по телефонам 02, 57-32-50, 67-10-03 либо 8-921-135-00-58.

ИСТОЧНИК KP.RU