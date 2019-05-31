Полмиллиона рублей получит вологодская семья с тройняшками

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-31T17:07:24+03:00

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500 тысяч рублей получит семья - в апреле в ней появилась тройня. Инициативу Мэра Вологды Сергея Воропанова о выделении материальной помощи семье Малютиных, где родились трое сыновей, поддержали городские депутаты.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это уже третья семья с тройняшками, которая получит такую сумму. В 2017 году в Вологде было решено возобновитьтакую выплату из средств города. "Это хорошая помощь семье, где появилось не только тройное счастье, но и дополнительные хлопоты. В прошлом году у нас было две такие семьи, в этом - пока одна", - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Почему выплаты адресные? Потому что мы не знаем, сколько троен родится в текущем году. Как только семья, которая прописана в Вологде, подает документы на получение субсидии, мы выделяем средства из бюджета. Деньги родители могут направить по своему усмотрению - это не регламентируется», - прокомментировала депутат Вологодской городской Думы Елена Земчихина.

Как сообщала "Комсомолка", 19 апреля у Малютиных родились Марк, Макар и Кирилл. Пятилетняя дочь в один день стала старшей сестрой.

«Планируем использовать 500 тыс. рублей для покупки нового автомобиля. Малыши растут здоровые, но к врачам приходится часто ездить. Поэтому полмиллиона рублей используем на покупку 7-местной машины, чтобы всем хватало места», - расскрыл семейный секрет отец тройняшек Денис.

ИСТОЧНИК KP.RU