На улице Вологды напротив школы появилась огромная бутылка

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-31T16:41:09+03:00

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Напротив окон школы в Вологде появилась гигантская бутылка, напоминающая винную.

Фото со снимком бутылки, примерно трехметровой, расположенной у входа в магазин и выложила Ольга Заостровцева. Ее вдохновил не только вид арт-объекта, но и сам винный магазин на проспекте Победы - он расположен прямо напротив школы. "Приучайтесь, детишки, к этой культуре со школьной скамьи. Вид из окна, где учатся ребята, потрясающий!" - пишет она в социальной сети.

Под фотографией появились комментарии. Кто-то отреагировал с юмором - дескать, это будет популярная фотозона, но большинство - возмущены.

Светлое Ди

Нужно собирать подписи, чтоб его убрали. В конец обалдели. Винных магазинов в этом районе больше, чем продуктовых

Алена Лаврова

Все идёт по Гарвардскому плану уничтожения страны! Бинго!

Кстати, 1 июня у магазина будет свободный от торговли день, так что у креативных виноторговцев будет время хорошенько подумать.

Напомним, в День Защиты детей на Вологодчине будет действовать запрет на продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU