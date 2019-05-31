На улице Вологды напротив школы появилась огромная бутылка
Напротив окон школы в Вологде появилась гигантская бутылка, напоминающая винную.
Фото со снимком бутылки, примерно трехметровой, расположенной у входа в магазин и выложила Ольга Заостровцева. Ее вдохновил не только вид арт-объекта, но и сам винный магазин на проспекте Победы - он расположен прямо напротив школы. "Приучайтесь, детишки, к этой культуре со школьной скамьи. Вид из окна, где учатся ребята, потрясающий!" - пишет она в социальной сети.
Под фотографией появились комментарии. Кто-то отреагировал с юмором - дескать, это будет популярная фотозона, но большинство - возмущены.
Нужно собирать подписи, чтоб его убрали. В конец обалдели. Винных магазинов в этом районе больше, чем продуктовых
Все идёт по Гарвардскому плану уничтожения страны! Бинго!
Кстати, 1 июня у магазина будет свободный от торговли день, так что у креативных виноторговцев будет время хорошенько подумать.
Напомним, в День Защиты детей на Вологодчине будет действовать запрет на продажу алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU