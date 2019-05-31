2019-05-31T16:12:45+03:00
Общество

На Вологодчине вводят сухой закон

Он будет работать 1 июня, в День защиты детей
Иван Чухнин
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На Вологодчине, согласно областного закона, будет действовать ограничение по продаже алкоголя. 1 июня, в честь Дня защиты детей алкоголь не будет продаваться.

Областной закон был подписан в Вологодской области в 2015 году.

Кроме Дня защиты детей, розничная продажа запрещена в регионе и в День молодежи, и в День знаний.

Запрет коснется всех видов спиртного и безалкогольных тонизирующих напитков в торговых точках.

Однако, в кафе, барах и ресторанах продажа горячительного не будет ограничена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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