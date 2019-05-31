В Вологде упрощен механизм сноса незаконных гаражных боксов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-31T16:07:22+03:00

Всего в Вологде снесут более тысячи гаражей

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Новые правила сноса гаражей будут применяться в Вологде. Депутаты городской Думы изменили порядок сноса боксов.

Как сообщили в администрации города, в Вологде около 2,5 тысяч незаконных металлических гаражных боксов. 1 200 из них установлены на муниципальной земле или государственных неразграниченных территориях. Они мешают ремонтам строительству, дворов, дорог. Кроме того, многие гаражи размещены возле детскизх учреждений, школ.

Чтобы ускорить снос, процедуру упростили.Теперь в присутствии полиции сотрудники Администрации Вологды будут демонтировать гараж, вывозить сам бокс и имущество, в нем хранящееся.

- На ответственное хранение будет передаваться имущество, имеющее серийные номера или представляющее материальную ценность. Например, это может быть комплект запасных колес. Если в гараже стоит автомобиль, то его эвакуируют, когда будет описано находящееся в нем имущество и состояние самого транспортного средства. Возврат имущества будет возможен в случае, если граждане докажут право собственности, - пояснил заместитель мэра Вологды, начальник правового управления Роман Трикоз.

Напомним, ранее с 90 до 30 дней был сокращен срок, который давался хозяину сооружения на самостоятельный снос.

Кстати, если снос будет осуществлен специалистами администрации, собственнику придется оплатить все издержки на опись и транспортировку гаражного бокса.

ИСТОЧНИК KP.RU