Судебные приставы помогли детям получить поддержку государства
Заботится о детях будет государство: трех отцов суд признал безвестно отсутствующими. Отныне дети могут расчитывать на государственную пенсию по потере кормильца.
Как стало известно, трое мужчин, среди которых один грузин, накопили долг по алиментам в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Причем о местонахождении их ничего не было известно более года. Поиски также не дали никаких результатов.
Тогда судебные приставы помогли матерям детей собрать документы для обращения в суд.
Суд признал должников безвестно отсутствующими. Теперь мамы могут подать заявление на пенсию по потере кормильца, сообщили в пресс-службе УФССП по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU