2019-05-31T13:46:17+03:00
Общество

Судебные приставы помогли детям получить поддержку государства

Об их отцах не было известно более года
Иван Чухнин
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Заботится о детях будет государство: трех отцов суд признал безвестно отсутствующими. Отныне дети могут расчитывать на государственную пенсию по потере кормильца.

Как стало известно, трое мужчин, среди которых один грузин, накопили долг по алиментам в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Причем о местонахождении их ничего не было известно более года. Поиски также не дали никаких результатов.

Тогда судебные приставы помогли матерям детей собрать документы для обращения в суд.

Суд признал должников безвестно отсутствующими. Теперь мамы могут подать заявление на пенсию по потере кормильца, сообщили в пресс-службе УФССП по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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