Шесть узбеков работали на стройке под Вологдой без оформления
Работников из Средней Азии, нарушающих российское законодательство, выявили полицейские. Они работали без оформления.
Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России обнаружили их в ходе профилактического рейда.
Полицейские посетили несколько мест проживания и работы мигрантов в Вологде и Вологодском районе.
На стройке в поселке Ермаково и были обнаружены нелегалы. Строители, а это шесть граждан Узбекистана, работали без оформления трудового договора.
53-летний предприниматель, использовавший незаконный труд, будет привлечен к ответственности, его оштрафуют.
ИСТОЧНИК KP.RU