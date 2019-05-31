Шесть узбеков работали на стройке под Вологдой без оформления

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-31T12:39:34+03:00

В итоге будет наказан 53-летний работодатель

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Работников из Средней Азии, нарушающих российское законодательство, выявили полицейские. Они работали без оформления.

Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России обнаружили их в ходе профилактического рейда.

Полицейские посетили несколько мест проживания и работы мигрантов в Вологде и Вологодском районе.

На стройке в поселке Ермаково и были обнаружены нелегалы. Строители, а это шесть граждан Узбекистана, работали без оформления трудового договора.

53-летний предприниматель, использовавший незаконный труд, будет привлечен к ответственности, его оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU