За козла ответил: пенсионер убил соседа из-за отпущенного козла

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-31T12:21:10+03:00

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Пенсионер, у которого соседский козел вытоптал грядки, сбегал за ружьем. И выстрелил даже не в козла, а в соседа. Тот умер. А за убийство пенсионер отправился в тюрьму на 9 лет. Такое решение 65-летнему жителю Сямжи вынес Харовский районный суд.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, ЧП случилось в июне прошлого года. По мнению суда, соседи давно враждовали. Козел, поедавший посадки, был лишь последней каплей. Вооружившись ружьем ИЖ-18, он явился к соседу, который работал в своей в тепличке, и выстрелил ему в голову. Затем мужчина собирался выстрелить и в себя, но этого не дал сделать сын убитого.

Суд назначил убийце 9 лет и 1 месяц колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU