Под Череповцолм произошло столкновение автомобиля с лосем
Под Череповцом произошло столкновение с лосем на у поворота к деревне Городище.
29 мая около 11 часов вечера 27-летний череповчанин, управляя «Дэу Нексия» врезался в лося. Животное отбросило на двигающуюся навстречу «Ниву Шевроле», которой управлял 48-летний череповчанин.
Несколько метров автомобилист тащил лося на капоте. После того,ь как машина затормозила, тот рухнул на дорогу.
Обе машины помяты, животное погибло.
С начала года в Череповецком районе зарегистрировано 11 ДТП с участием диких животных, в том числе 8 - в мае. Как сообщает Город Че, под колеса главным образом попадали детеныши лося. При этом водители о столкновении даже не сообщали, а уезжали с мета аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU