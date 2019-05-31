2019-05-31T12:04:53+03:00
Происшествия

Под Череповцолм произошло столкновение автомобиля с лосем

Разбиты две машины, есть жертва
Иван Чухнин
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Под Череповцом произошло столкновение с лосем на у поворота к деревне Городище.

29 мая около 11 часов вечера 27-летний череповчанин, управляя «Дэу Нексия» врезался в лося. Животное отбросило на двигающуюся навстречу «Ниву Шевроле», которой управлял 48-летний череповчанин.

Несколько метров автомобилист тащил лося на капоте. После того,ь как машина затормозила, тот рухнул на дорогу.

Обе машины помяты, животное погибло.

С начала года в Череповецком районе зарегистрировано 11 ДТП с участием диких животных, в том числе 8 - в мае. Как сообщает Город Че, под колеса главным образом попадали детеныши лося. При этом водители о столкновении даже не сообщали, а уезжали с мета аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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