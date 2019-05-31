Две иномарки разбились утром на Кирилловском шоссе
ДТП с участием двух иномарок произошло на Кирилловском шоссе в последний день весны.
Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, в 6:10 «КИА Церато» выезжал на улицу из двора. В это самое время там ехал «Фольксваген Поло».
45-летний водитель «КИА», нарушив правила, не уступил дорогу. От столкновения обе машины были разбиты.
У виновника авари - ушиб мягких тканей головы. Водитель второй иномаркеи получил ушиб грудной клетки и закрытый перелом ребер. Два его пассажира, мужчина и женщина, получили ушибы.
На место выехала скорая помощь, медики оставили пострадавших на месте ДТП.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД,
ИСТОЧНИК KP.RU