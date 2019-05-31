Две иномарки разбились утром на Кирилловском шоссе

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-31T11:18:11+03:00

Один из водителей не уступил дорогу

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ДТП с участием двух иномарок произошло на Кирилловском шоссе в последний день весны.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, в 6:10 «КИА Церато» выезжал на улицу из двора. В это самое время там ехал «Фольксваген Поло».

45-летний водитель «КИА», нарушив правила, не уступил дорогу. От столкновения обе машины были разбиты.

У виновника авари - ушиб мягких тканей головы. Водитель второй иномаркеи получил ушиб грудной клетки и закрытый перелом ребер. Два его пассажира, мужчина и женщина, получили ушибы.

На место выехала скорая помощь, медики оставили пострадавших на месте ДТП.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU