Летом в Вологде будут работать 35 детских площадок

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-30T16:42:45+03:00

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Старт проекта «Город детства» назначен на 1 июня. Частью праздника детства на площади Революции станет арт-площадка проекта. С 12.00 около памятника героям гражданской войны начнут свою работу волонтеры. На площадке «Города детства» дети смогут принять участие в спортивных и подвижных играх, а также творческих конкурсах. 1 июня на площади Революции развернется «Вологодская сладкая сказка». Для гостей праздника будут организованы мастер-классы, благотворительная ярмарка, концерт творческих коллективов, выступления Театра охочих комедиантов из Москвы, спортивные развлечения, а также множество конкурсов для юных вологжан, сообщает пресс-служба Администрации Вологды.

Напомним, на летних каникулах во всех районах города для юных вологжан в игровых городках организуется досуг: проводятся различные игры, спортивные занятия, экскурсии. Перед началом проекта все площадки были проверены с точки зрения техники безопасности.

Всего в это лето будет работать 35 площадок с 11 до 14 часов. Первые 20 откроются уже в июне. Большинство площадок проекта начнут свою работу 3 июня. Однако в некоторых районах праздники стартуют уже 1 июня. Например, открытие площадки в микрорайоне Охмыльцево. С 11.00 на площадке у дома по Окружному шоссе, 24а, начнется праздник с играми и конкурсами.

Пока малыши развлекаются, взрослым предлагают принять участие в субботнике.

ИСТОЧНИК KP.RU