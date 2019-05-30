В вологодском семейном ресторане пара юношей не рассчиталась за ужин
Инцидент произошел вечером 29 мая в семейном ресторане на улице Зосимовской.
Два юноши сделали заказ, поужинали, а затем направились к выходу. Официант напомнил им о необходимости оплатить заказанное - около 2, 5 тысяч рублей. Юноши грубо ответили и попытались скрыться. На помощь пришла тревожная кнопка.
Сотрудники Росгвардии задержали юношей. Оказалось, 20- и 21- летние поедатели пиццы уже привлекались к административной ответственности.
Как заявили юноши, они не ожидали такого счета за еду. Да и денег у них не оказалось.
Молодых людей решили транспортировать в отделение полиции. Но они подолжили вести себя агрессивно и оскорбительно, ругаться матом.
В результате юные халявщики были доставлены в отделение. Ими занимается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU