Стала известна дата выборов губернатора области
8 сентября пройдет единый день голосования
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Члены Законодательного собрания Вологодской области утвердили дату выборов губернатора. Это произойдет 8 сентября 2019 года.
Все депутаты, присутствовавшие на сессии, а их было 32, единогласно проголосовали за единый день голосования, 8 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания области.
Напомним, действующий губернатор занимает пост с декабря 2011 года.
ИСТОЧНИК KP.RU