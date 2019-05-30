Стала известна дата выборов губернатора области

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-30T16:21:04+03:00

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Члены Законодательного собрания Вологодской области утвердили дату выборов губернатора. Это произойдет 8 сентября 2019 года.

Все депутаты, присутствовавшие на сессии, а их было 32, единогласно проголосовали за единый день голосования, 8 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания области.

Напомним, действующий губернатор занимает пост с декабря 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU