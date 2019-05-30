Выставка «Бизнес в объективе» проходит на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-30T15:48:53+03:00

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Промсвязьбанк в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вновь открывает фотовыставку «Бизнес в объективе», посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны.

В этот раз выставка будет проводиться с 16 мая по 15 июня 2019 года на вокзалах двух столиц в зонах прибытия и отправления поездов «Сапсан». На Ленинградском вокзале в Москве представлены фотографии 24 питерских предпринимателей, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге — фото-истории 20 московских бизнесменов.

Среди участников выставки представители как торговых, так и производственных компаний: производители продуктов питания, мебели, одежды, металлоконструкций и других товаров. Все они являются клиентами Промсвязьбанка и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности и региональной экономики.

Проекту «Бизнес в объективе» в этом году исполнилось пять лет. За это время Промсвязьбанк провел около 200 фотовыставок в разных городах России. В проекте приняло участие более 700 предпринимателей от Владивостока до Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU