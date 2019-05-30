2019-05-30T15:05:20+03:00
Общество

В Вологде на городские цветы потратят почти 6 миллионов рублей

209 тысяч растений будут украшать парки, скверы и улицы города
Иван Чухнин
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Эти цветы были посажены на площади Революции еще к 9 мая.Эти цветы были посажены на площади Революции еще к 9 мая.Фото: Иван Чухнин
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Представьте себе благоухающий газон шириной 1 метр и длиной 6 километров. Именно столько однолетних цветов высадят в Вологде этим летом.Свыше 209 тыс. цветов украсят парки, скверы и улицы города. Это бархатцы, виолы разных цветов, петунии, агератума, цинерарии, пеларгонии, кохии и львиный зев.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, контракт заключен с компанией «Тепличный Регион». Цена его - 5,7 млн рублей.

В эту стоимость входят и вертикальные композиции, и свыше 300 цветочных кашпо.

Цветами уже украшена площадь возле вокзалов. За неделю запланировано высадить цветы на проспекте Победы, Кремлевской площади, у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской аллее.

Полностью посадки завершатся перед Днем города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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