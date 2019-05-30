Череповецкие спасатели снимали мужчину с середины Шексны

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-30T14:47:05+03:00

Его лодка сама отвязалась и уплыла

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Необычный инцидент произошел 29 мая около 16:00.

Спасатели выдвинулись по тревоге: им сообщили, что по реке Шексне плывет лодка без людей. Надувное суденышко заметили с проходящего мимо судна в районе ЖБиК.

Действительно, спасатели обнаружили лодку - почти в районе причала. Хозяина ее долго искать не пришлось. Мужчина сидел посреди реки - на островке, в который вбит створной знак.

«Лодку забрали, поехали туда. Он там на знаке сидит с удочкой. Пояснил, что привязался к этому знаку, ловил рыбу со знака, но лодка отвязалась и ее унесло ветром метров на 100. Находился он там около часа», - приводит портал Gorodche.ru слова директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева.

34-летнего мужчину с его судном, лодкой и удочкой спасатели транспортировали на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU