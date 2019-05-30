Учительница отказалась от руководства классом, в котором ученик обещал ей "сломать голову"

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-30T14:12:49+03:00

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В Вологде учитель, которой угрожал ученик, не будет больше руководителем его класса.

Педагог отказалась от работы с классом, в котором ученик агрессивно вел себя по отношению к ней и одноклассникам, сообщает Newsvo. 28 мая прошло классное собрание, на нем родителям представили нового классного руководителя.

Известно, что к этому все шло - родители, не желая, чтобы трудности с одним из учеников привели к увольнению учительницы, предложили установить видеокамеры и даже скинулись на них. Таким образом любой родитель мог контролировать происходящее.

Сообщается, что заявление об отказе от классного руководства учительница написала до обещания ученика "сломать голову".

В настоящее время проверкой видео занимается региональное управление следственного комитета.

В сетях после публикации видео разогрелись дискуссиии. Психологи говорят, что таким образом ребенок демонстрирует проблемы в семье и сним нужно работать.

Юристы сообщают, что исключить подобных учеников из школы невозможно.

Адвокаты говорят, что учитель вправе получить компенсацию за подобные проблемы на работе, произошедшие не по ее вине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/711421" frameborder="0"></iframe> Школьник угрожает однокласснику и учителю.

ИСТОЧНИК KP.RU