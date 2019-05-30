Экс- заммэра Алексей Осокин освобожден из-под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-30T13:01:42+03:00

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Городской суд выпустил бывшего заммэра Вологды Алексея Осокина из-под домашнего ареста. Хотя следователи ходатайствовал об обратном.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба вологодских судов. По мнению судьи сбор доказательств по уголовному делу закончен, а обвинение сформулировано. Осокин проведению предварительного расследования не препятствовал, давления на свидетелей и потерпевших не оказывал.

Напомним, бывший заммэра заключен под стражу в связи с хищением 100 миллионов рублей при строительстве Лукьяновского виадука. С 17 июля 2018 года до 30 ноября 2018 он провел в СИЗО, затем - под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU