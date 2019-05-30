В Вытегорском районе ураган уничтожил посевы
Гроза продолжает греметь в различных районах Вологодчины
Фото газеты "Красное знамя"
Изменить размер текста:
На западе Вологодской области прошел ураган. Остатки его бушуют на Вологодчине и сегодня. Как сообщают социальные сети, в посёлке Янишево прошла гроза: начался ветер, потом дождь, перешедший в ливень. Гроза принесла град.
На некоторых зданиях повреждены крыши, повреждены деревья. Больше всех пострадали посадки - их смыло вместе с землей, в теплицах порвало пленку и даже разбило стекла.
В поселке повреждены линии электропередач, на восстановление которых потребовалось несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU