2019-05-30T12:41:09+03:00
Происшествия

В Вытегорском районе ураган уничтожил посевы

Гроза продолжает греметь в различных районах Вологодчины
Иван Чухнин
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Фото газеты "Красное знамя"Фото газеты "Красное знамя"
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На западе Вологодской области прошел ураган. Остатки его бушуют на Вологодчине и сегодня. Как сообщают социальные сети, в посёлке Янишево прошла гроза: начался ветер, потом дождь, перешедший в ливень. Гроза принесла град.

На некоторых зданиях повреждены крыши, повреждены деревья. Больше всех пострадали посадки - их смыло вместе с землей, в теплицах порвало пленку и даже разбило стекла.

В поселке повреждены линии электропередач, на восстановление которых потребовалось несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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