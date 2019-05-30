Под Великим Устюгом молодой человек забил односельчанина доской от забора

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-30T11:34:16+03:00

Он ьил так, что штакетина не выдержала

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26 мая на улице в деревне Горбачево Великоустюгского района был обнаружен труп.

47-летний местный житель был явно убит. Действительно, экспертиза показала, что смертельным было ранение в шею.

Следователи очертили круг подозреваемых. Главным из них стал 25-летний односельчанин, с которым погибший мало общался.

Оказалось, между ними прошла ссора, во время которой молодой человек оторвал от забора доску и жестоко избил ею оппонента. Он бил так, что штакетина не выдержала. Это его не остановило: он схватился за другую.

Об этом, в частности, говорили следы на месте побоища.

Подозреваемый задержан, сообщает СУ СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU