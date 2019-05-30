Под Великим Устюгом молодой человек забил односельчанина доской от забора
26 мая на улице в деревне Горбачево Великоустюгского района был обнаружен труп.
47-летний местный житель был явно убит. Действительно, экспертиза показала, что смертельным было ранение в шею.
Следователи очертили круг подозреваемых. Главным из них стал 25-летний односельчанин, с которым погибший мало общался.
Оказалось, между ними прошла ссора, во время которой молодой человек оторвал от забора доску и жестоко избил ею оппонента. Он бил так, что штакетина не выдержала. Это его не остановило: он схватился за другую.
Об этом, в частности, говорили следы на месте побоища.
Подозреваемый задержан, сообщает СУ СК по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU