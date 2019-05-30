В Вологде КамАЗ протаранил банковский автомобиль
ДТП случилось в начале улицы Конева
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КамАЗ врезался в банковский микроавтобус в Вологде. Авария, в которой пострадало три авто, произошла на улице Конева.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ДТП произошло 29 мая в 15:35.
44-летний водитель грузовика . не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди микроавтобус Форд с рекламой Севергазбанка.
После этого микроавтобус отбросило на стоящую впереди Шкоду Фабию, за рулем которой находилась 30-летняя женщина.
Травмы получил 56-летний водитель Форда, сообщает Город Во..
ИСТОЧНИК KP.RU