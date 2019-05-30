2019-05-30T00:43:59+03:00
Происшествия

Вологодский школьник зарезал мужчину в Доме культуры

16-летний пацан может сесть на 10 лет
Евдокия САХАРОВА
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Трагедия разыгралась в Доме культуры деревни Марковское, что под Соколом. 16-летний парень приехал на местную дискотеку из Кадникова. При себе он имел нож. Вероятно, у подозреваемого произошел конфликт с 25-летним местным жителем. Школьник достал нож и выиграл схватку. Пострадавший скончался от полученных ранений, а нападавшему теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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