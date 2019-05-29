В Вологде арестовали адвоката, сына милицейского генерала

29 Май 22:08 2019-05-29T22:18:24+03:00

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Вологодского адвоката, похоже, схватили за руку. В Вологде сотрудниками Следственного комитета РФ по Вологодской области сотрудниками регионального Управления ФСБ России 28 мая была задержана группа из пяти человек.

Интересно, что в число их вошли адвокаты - один действующий, а у второго не так давно была приостановлена деятельность. .

Следователи заподозрили целую шайку, куда входили и высококвалифицированные юристы, в том, что они мешают установлению истины - препятствовали расследованию крупного хищения арестованного приставами имущества - автобусов. Стоимость похищенного - более 24,8 млн. рублей.

Уголовное дело было возбужденно 27 ноября прошлого года. Путем обмана были украдены автобусы ООО «ТРАНСОЙЛ». В отношении начальника отдела – старшего судебного пристава и судебного пристава-исполнителя по розыску, оба они из отдела приставов Вологодского района, было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Судебные приставы и их двое сообщников подготовили поддельные документы о снятии ареста, наложенного на автобусы. Затем автотранспорт отправился на разборку и в лом за 3,2 млн. рублей. Деньги подельники раздели между собой.

Когда за дело против судебных приставов взялись защитники, была возбуждена серия уголовных дел в отношении вологодского адвоката, юриста и еще троих граждан. Они стали фальсифицировть доказательства и препятствовать расследованию дела о мошенничестве.

Три из шести автобусов ООО «ТРАНСОЙЛ», являвшихся предметами хищения, изъятых и подлежавших признанию в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, были защитниками... уничтожены.

Кроме того, они вмешивались в деятельность следователя. В частности, оставшихся на территории базы по приему металлолома автобусы были приведены в негодность для дальнейшего использования по целевому назначению, транспортировки, объективного определения их стоимости, а также делали все, чтобы их нельзя было идентифицировать: уничтожали части кузовов и рам, внутренние части и обшивку.

Следствием решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно - задержанный адвокат - сын милицейского генерала, ныне возглавляющего вуз. А экс-адвокат занимал высокий чин в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU