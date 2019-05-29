Ищет хозяин, ищет полиция: невероятный угон иномарки раскрыла видеозапись

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-29T14:52:33+03:00

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Под Череповцом мужчина потерял автомобиль, который он бросил перед входом в магазин. Он приехал буквально за несколько минут до закрытия торговой точки и потому был не очень внимательным.

Когда он появился с покупками, авто на том месте, где он его бросил уже не было.

Он немедленно позвонил в полицию. Те объявили план перехват и разослали ориентировки всем нарядам полиции. Те добросовестно отслеживали похожие автомобили - но тот как под землю провалился...

Утром полиция просмотрела запись камеры видеонаблюдения. Каково же было их удивление: они увидели, как за две минуты до закрытия мужчина вбежал в магазин, а машина медленно тронулась с места, ускоряясь, поехала и открыв ворота в заборе, пропала из вида. Именно поэтому ее так долго не могли найти.

Как оказалось, хозяин-торопыга не поставил машину на ручной тормоз. Вероятно, его за это накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU