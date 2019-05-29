Языческого идола нашли на Вологодчине в канаве

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-29T12:54:53+03:00

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Сенсация пришла из Харовского района - там в канаве была сделана археологическая находка.

В кювете дороги на Харовск - Сямжа d 100 метрах от отворотки на деревню Спичиху обнаружен камень, оказавшийся идолом - каменной бабой.

На граните четко проступают черты человека. По оценкам археологов, скульптор сваял его еще в дохристианскую эпоху.

Камень в кювете нашла жительница деревни Бараниха Анна Сирикова. Известие дошло до специалистов Харовского историко-художественного музея. И сейчас артрефакт находится там, правда оно недоступно для просмотра посетителям - его исследуют ученые. Сообщение об этом размещено на странице музея "ВКонтакте". Высота камня составляет 117 см, вес – более 300 кг. Возраст изваяния - от 700 до 2300 лет! На граните вырезаны не только лицо, но и затылок, лопатки. Еще одна загадка - на груди высечен крест: был ли там он изначально, или он появился с появлением вместе с "крещением", приходом христианства - еще предстоит установить.

Каменная баба, как пишет районная газета "Призыв", ударение ставится во втором слове ставится на второй слог, это не женщина - это предок, старец, основатель рода, которому поклонялись, просили у него хорошего урожая и продолжения рода.

По словам известного вологодского археолога Игоря Кукушкин, это второй случай обнаружения на Вологодчине дохристианского каменного изваяния - идола. Подобный артефакт был найден в 1890-е годы в реке Шексне и сейчас хранится в Новгородском государственном музее.

Фото: vk.com/kharovskmuseum

ИСТОЧНИК KP.RU