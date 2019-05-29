Три разбойницы связали и ограбили пенсионерку
В деревнях зачастую самыми обеспеченными являются пенсионеры. Они и становятся объектами нападения на них безработных.
Чудовищное преступление было совершено год назад в Тарногском районе.
Три дамы 42-х, 25-и и 20-и лет ночью с 22 на 23 мая проникли в дом пенсионерки в деревне Горяевская.
Увидев, что пенсионерка проснулась. незванные гости потребовали денег. В противном случае они грозились зарезать ее и сжечь вместе с домом.
В подтверждении угроз злоумышленницы связывали руки и ноги подручными средствами.
Женщина не захотела делиться с преступницами накопленным. Тогда они обыскали дом и нашли 66.4 тысячи рублей. Они похитили деньги, прихватили фонарик и удалились
Чтобы пенсионерка не смогла позвать кого-нибудь на помощь, ее оставили связанной. При этом дверь заперли снаружи.
Деревенским беспредельщиц вскоре вычислили. На днях состоялся суд.
Одной из них уже имела условное наказание. Суд назначил ей 4 года 6 месяцев колонии общего режима.
Другой — 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Третьей — 3 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 8 месяцев.
Разбойницы уже возместили материальный ущерб в пользу пострадавшей пенсионерки - 53 250 рублей, а также компенсацию морального вреда -190 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU