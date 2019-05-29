В Вологде судимая троица ограбила гараж через подкоп

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-29T10:02:54+03:00

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Шайка вологжан обчистила гараж вологжанина.

Как сообщили в Управлении МВД области, в полицию обратился 47-летний мужчина. Она сообщил, что нашел велосипед под мостом недалеко от гаражного кооператива «Белозерский».

Он сдал велосипед полицейским в надежде, что те найдут хозяина.

Действительно, в полицию обратился 62-летний пенсионер с заявлением, что у него украли велосипеды.

Он сообщил, что под гараж на улице Маяковского неизвестные сделали подкоп. Всего было украдено 4 велосипеда, палатка, складные стулья, бензокоса и некоторый другой инвентарь.

Велосипед в отделе полиции он опознал как один из украденных.

Полицейские установили воров: их видели в районе гаражей.

Ранее судимые вологжане 47, 40 и 33-х лет признались в преступлении, сказав, что потеряли один из украденных велосипедов.

Сейчас им грозит суд и до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU