В Вологде судимая троица ограбила гараж через подкоп
Шайка вологжан обчистила гараж вологжанина.
Как сообщили в Управлении МВД области, в полицию обратился 47-летний мужчина. Она сообщил, что нашел велосипед под мостом недалеко от гаражного кооператива «Белозерский».
Он сдал велосипед полицейским в надежде, что те найдут хозяина.
Действительно, в полицию обратился 62-летний пенсионер с заявлением, что у него украли велосипеды.
Он сообщил, что под гараж на улице Маяковского неизвестные сделали подкоп. Всего было украдено 4 велосипеда, палатка, складные стулья, бензокоса и некоторый другой инвентарь.
Велосипед в отделе полиции он опознал как один из украденных.
Полицейские установили воров: их видели в районе гаражей.
Ранее судимые вологжане 47, 40 и 33-х лет признались в преступлении, сказав, что потеряли один из украденных велосипедов.
Сейчас им грозит суд и до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU