Питерской фирме заказана корректировка проекта Некрасовского моста в Вологде

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-29T09:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде подписан контракт на корректировку проекта Некрасовского моста. Конкурсные процедуры завершены. По словам и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского, стоимость работ составит 34 млн рублей. Проект представят городу до 31 октября.

Средства на работы были выделены из городского бюджета.

Напомним, мост через реку Вологду в створе улицы Некрасова должен соединить микрорайон Заречье с Белозерским шоссе.

Ранее за 12 миллионов был разработан проект сооружения в четырехполосном исполнении. Однако решено сначала построить первую очередь - мост в две полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU