2019-05-29T09:29:51+03:00
Экономика

Вологодский хдебопек воровал электроэнергию в огромных количествах

Его ждет штраф
Иван Чухнин
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Электроэнергии более чем на 15 миллионов рублей похитил предприниматель из Вологодского района.

Энергетики проводили рейд по снятию показаний электросчетчиков и выявили безучетное потребление электроэнергии на сумму свыше 15 миллионов 460 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель занимается выпечкой хлеба.

Бизнесмен попытался скрыть факт хищения, но прибор учета был изъят, составлен акт. Материалы проверки направлены в полицию для уголовного преследования виновных.

За хищение электроэнергии - самовольное подключение и использование электрической энергии - предпринимателю грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, была высчитана стоимость похищенной электроэнергии. В случае неоплаты долга сотрудники «Вологдаэнерго» совместно с приставами проводят рейды по изъятию движимого имущества и блокировке счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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