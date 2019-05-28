СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-28T17:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодском районе поддержат семьи с тройнями.

На сессии Представительного собрания Вологодского района было решено, что семьям, где родилась тройня, будут выплачивать по 250 тысяч рублей из районного бюджета.

Для этого необходимо, чтобы один из родителей больше года официально проживал на территории в Вологодском районе, а тройняшки появились на свет после 2017 года.

Напомним, кроме этого, многодетные семьиполучают ежемесячно компенсацию на коммунальные услуги в размере 50 процентов. А при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребёнка родителям выплачивают 100 тысяч рублей. Также многодетные семьи могут рассчитывать на земельные сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU