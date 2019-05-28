Грузовик хотел уйти от столкновения и погубил людей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-28T17:08:50+03:00

В страшной аварии погибли ехавшие в легковушке. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Житель Тулы, водитель грузовика, нарушил правила движения, желая уйти от столкновения с легковушкой.

В результате его обвиняют в преступлении, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.

ДТП случилось на трассе Москва-Архангельск 23 мая прошлого года.

Житель Тулы за рулем фуры MAN с бортовой платформой двигался в Сямженском районе. Ему на встречу шел Hyundai.

На 607 км легковушка выехала навстречку, но увидев приближение MANа, попыталась вернуться обратно.

В свою очередь водитель грузовика, увидев на своей полосе движения легковушку, решил уйти от столкновения, выехав на встречку.

"Водитель воспринял дорожную обстановку как опасную, применил торможение и в нарушение требований пункта 8.1 Правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai..." - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Согласно правилам, он должен был применить экстреннное торможение.

Спасло ли бы это тех, кто ехал в легковушкке - большой вопрос. Однако сейчас в гибели водителя и пассажира Hyundai, а они скончались на месте происшествия, обвиняется водитель грузовика.

Уголовное дело по факту ДТП направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU