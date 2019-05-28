Юные грабители обокрали припаркованную иномарку в Череповце
В Череповце обокрали автомашину Форд. 28-летний хозяин припарковал иномарку у своего дома на улице Строителей вечером, а утром заметил разбитое стекло.
Как оказалось, с машины сняли магнитолу и аккумуляторную батарею. Ущерб хозяин оценил в 7000 рублей.
Полицейские установили автоворов: это были четыре подростка в возрасте от 13 до 17 лет. Их задержали при попытке сбыть похищенное. Магнитола и аккумулятор возвращены законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Юным грабителям грозит колония на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU