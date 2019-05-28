2019-05-28T13:42:03+03:00
Происшествия

Юные грабители обокрали припаркованную иномарку в Череповце

Им грозит 5 лет колонии
Иван Чухнин
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В Череповце обокрали автомашину Форд. 28-летний хозяин припарковал иномарку у своего дома на улице Строителей вечером, а утром заметил разбитое стекло.

Как оказалось, с машины сняли магнитолу и аккумуляторную батарею. Ущерб хозяин оценил в 7000 рублей.

Полицейские установили автоворов: это были четыре подростка в возрасте от 13 до 17 лет. Их задержали при попытке сбыть похищенное. Магнитола и аккумулятор возвращены законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Юным грабителям грозит колония на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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