Пьяный вологжанин застрелил жену и сел на 6 лет
Вологжанин, застреливший супругу, отправился в колонию. 24 мая районный суд в Кичменгском Городке вынес приговор пенсионеру. 78-летнего стрелка признали виновным в убийстве.
ЧП случилось 14 января 2019 года. Пьяный пенсионер в своем доме на улице Западной райцентра поссорился с супругой. Женщина ушла от него в другую комнату и закрыла от него дверь на замок.
Тогда мужчина схватился за ружье«Иж-18М-М» 12-го калибра: он выбил прикладом часть двери в ее комнату и через отверстие выстрелил в шею жены. От острой обильной кровопотери из-за поврежденных сонной артери и внутренней яремной вены женщина умерла.
На судебном заседании мужчина вину не признал, утверждая, что смерть жены наступила в результате неосторожных действий.
Однако райсуд отправил Юрия Казакова на 6 лет в исправительную колонию строгого режима. С него взысканы судебные издержки - 7 750 рублей.
Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU