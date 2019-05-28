Пьяный вологжанин застрелил жену и сел на 6 лет

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-28T13:33:10+03:00

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Вологжанин, застреливший супругу, отправился в колонию. 24 мая районный суд в Кичменгском Городке вынес приговор пенсионеру. 78-летнего стрелка признали виновным в убийстве.

ЧП случилось 14 января 2019 года. Пьяный пенсионер в своем доме на улице Западной райцентра поссорился с супругой. Женщина ушла от него в другую комнату и закрыла от него дверь на замок.

Тогда мужчина схватился за ружье«Иж-18М-М» 12-го калибра: он выбил прикладом часть двери в ее комнату и через отверстие выстрелил в шею жены. От острой обильной кровопотери из-за поврежденных сонной артери и внутренней яремной вены женщина умерла.

На судебном заседании мужчина вину не признал, утверждая, что смерть жены наступила в результате неосторожных действий.

Однако райсуд отправил Юрия Казакова на 6 лет в исправительную колонию строгого режима. С него взысканы судебные издержки - 7 750 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU