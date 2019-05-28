Под легковой автомобиль в Вологде попал 14-летний подросток
Его увезли в горбольницу
Легковушка поворачивала на зеленый свет.Фото: ИЛЮХОВ Владимир
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Школьник ехал на тренировку на велосипеде и попал под машину.
ДТП случилось в 9:08 28 мая на перекрестке улиц Предтеченская – Зосимовская.
14-летний велосипедист на велосипеде «Хоггер» двигался по улице Зосимовской со стороны улицы Ленина в направлении Советского проспекта.
Его сбил автомобиль Лада Приора, которым управлял мужчина 1972 г.р.. Легковушка поворачивала направо с улицы Зосимовской в сторону моста 800-летия Вологды на зеленый свет.
Скорая доставила мальчика в горбольницу №1, у него диагностированы ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU