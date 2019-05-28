Под легковой автомобиль в Вологде попал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-28T12:03:18+03:00

Его увезли в горбольницу

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Школьник ехал на тренировку на велосипеде и попал под машину.

ДТП случилось в 9:08 28 мая на перекрестке улиц Предтеченская – Зосимовская.

14-летний велосипедист на велосипеде «Хоггер» двигался по улице Зосимовской со стороны улицы Ленина в направлении Советского проспекта.

Его сбил автомобиль Лада Приора, которым управлял мужчина 1972 г.р.. Легковушка поворачивала направо с улицы Зосимовской в сторону моста 800-летия Вологды на зеленый свет.

Скорая доставила мальчика в горбольницу №1, у него диагностированы ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU