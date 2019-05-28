На велопрогулке вологжанин нашел банковские карты
И попал под статью
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В отдел полиции Вологды обратился местный житель. Он рассказал, что потерял банковские карты, которые находились в кошельке.
На телефон стали приходить смс, сообщавшие, что с карты кто-то списывает деньги.
Как выяснилось, кто-то делал покупки в продуктовом магазине: сумма трат приблизилась к трем тысячам рублей.
Полиция легко установила личность покупателя.
27-летний вологжанин сообщил, что он был на велопрогулке, когда обюнаружил чей-то кошелек. Возращать находку он не стал, а решил потратить деньги на продукты.
В результате он попал под уголовную статью - решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU