На велопрогулке вологжанин нашел банковские карты

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-28T11:41:11+03:00

И попал под статью

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В отдел полиции Вологды обратился местный житель. Он рассказал, что потерял банковские карты, которые находились в кошельке.

На телефон стали приходить смс, сообщавшие, что с карты кто-то списывает деньги.

Как выяснилось, кто-то делал покупки в продуктовом магазине: сумма трат приблизилась к трем тысячам рублей.

Полиция легко установила личность покупателя.

27-летний вологжанин сообщил, что он был на велопрогулке, когда обюнаружил чей-то кошелек. Возращать находку он не стал, а решил потратить деньги на продукты.

В результате он попал под уголовную статью - решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU