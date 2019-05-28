На Вологодчине составлен реестр безопасных мест отдыха для детей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-28T11:13:26+03:00

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Полтысячи детских организаций отдыха откроются летом в Вологодской области. По первым прикидкам, 32 тысячи детей будут проведут свой отдых на территории родной области, 6 тысяч у Черного и Азовского моря. 50 тысяч планируют отправиться в походы.

Детей в трудной жизненной ситуации тоже планируют занять: 55% из них получат полноценный отдых, это 30 тысяч ребят.

На данный момент уже почти 91% организаций уже получили разрешение на предоставление услуг. Чтобы сохранить здоровье ребенка и избежать других малоприятных проблем, специалисты советуют проверять лагеря на вхождение в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU