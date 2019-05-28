Губернатор Вологодчины сдал позиции в медиарейтинге

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-28T11:16:50+03:00

Рейтинг Олега Кувшинникова упал на 7 позиций по сравнению с состоянием на март

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В медиарейтинге губернаторов России Олег Кувшинников провалился на 7 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь губернатор Вологодской области занимает 51 первое место. Специалисты подсчитали, что всего в СМИ за апрель 2019 года 3 127 упоминаний Олега Кувшинникова, по данным Медиалогии.

Рейтинги вычисляются автоматически на основе огромной базы СМИ. Первое место по общероссийскому и рейтингу Северо-Запада занимает Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU