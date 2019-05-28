2019-05-28T10:16:42+03:00
Недвижимость

Миллион рублей выделила Вологда на ремонт мостика

Мост через реку Содему, что рядом с 16 школой, скоро отремонтируют коммунальщики
Евдокия САХАРОВА
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Мостик через СодемуМостик через СодемуФото: Вологда РФ
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В Вологде в микрорайоне Тепличный решили обновить пешеходный мостик. Планируется заменить внешние доски и несущие деревянные перекрытия. По переправе часто ходят дети в школу и мамочки с колясками. В реке живут утки. Согласно проведенным замерам, необходимо 2 куба шестиметровых досок. По словам депутата Вологодской городской Думы Максима Петрова, который взял шефство над этим проектом, мост небезопасен для пешеходов - доски там основательно прогнили.

Депутат надеется отремонтировать и пешеходную дорожку, идущую к переправе от дома №20. Деньги выделены в размере миллиона рублей рамках «Народного проекта ТОС». УК "Союз" займется выполнением работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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