Миллион рублей выделила Вологда на ремонт мостика

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-28T10:16:42+03:00

Мост через реку Содему, что рядом с 16 школой, скоро отремонтируют коммунальщики

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В Вологде в микрорайоне Тепличный решили обновить пешеходный мостик. Планируется заменить внешние доски и несущие деревянные перекрытия. По переправе часто ходят дети в школу и мамочки с колясками. В реке живут утки. Согласно проведенным замерам, необходимо 2 куба шестиметровых досок. По словам депутата Вологодской городской Думы Максима Петрова, который взял шефство над этим проектом, мост небезопасен для пешеходов - доски там основательно прогнили.

Депутат надеется отремонтировать и пешеходную дорожку, идущую к переправе от дома №20. Деньги выделены в размере миллиона рублей рамках «Народного проекта ТОС». УК "Союз" займется выполнением работ.

ИСТОЧНИК KP.RU