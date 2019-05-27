2019-05-27T19:27:45+03:00
Происшествия

Череповчанка пырнула сожителя ножом во время готовки

44-летняя женщина поссорилась с любимым во время приготовления пищи
Евдокия САХАРОВА
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44-летнюю череповчанку осудили за убийство сожителя. Инцидент произошел 25 января на улице Моченкова в городе металлургов: во время приготовления обеда пара в очередной раз поссорилась. Женщина нанесла удар в область груди своему партнеру. 42-летний мужчина погиб на месте от повреждений легкого и сердца.

По свидетельствам знакомых, любовники не работали, часто выпивали и дрались. Женщина получила 8 лет лишения в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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