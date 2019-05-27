2019-05-27T17:04:53+03:00
Происшествия

Череповецкого угонщика нашли в нарколечебнице под Ярославлем

Он угнал машину, которую прогревал хозяин
Иван Чухнин
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Череповецкого угонщика нашли в нарколечебнице под Ярославлем. Он угнал оставленную во дворе заведённой машину.

Заявление об угоне поступило в полицию в конце января 2019 года.

Череповчанин оставил«Хюндай Акцент» прогреваться во дворе, а сам ушел.

Как сообщает УМВД по Череповце, ключи зажигания были в замке, а дверь не заперта. Когда хозяин вернулся во двор, то увидел, что машины нет.

Полицейские ввели в городе план «перехват», но операция ничего не дала. На следующие сутки хозяин сам нашел свое авто во дворах на улице Командарма Белова. Полицейские провели все необходимые следственные действия и продолжили работать по делу.

Им пришлось прсмотреть записи с уличных камер видеонаблюдения, опросить очевидцев, отработать на причастность к угону лиц, ранее судимых за такие преступления. В результате они вышли на след возможного подозреваемого.

Череповчанин 1983 года рождения оказался на принудительном лечении от нарко- и алкогольной зависимости под Ярославлем.

Там мужчину и допросили. 36-летний череповчанин рассказал, что в тот день он находился у матери на улице Химиков. Собираясь домой, он вызвал такси. Ему ответили, что на вызов приедет автомобиль «Хюндай» серого цвета.

Мужчина вышел на улицу и увидел похожую машину, стоявшую напротив соседнего дома.

Так как на водительском месте никого не было, а мужчина сильно торопился домой, то он сел за руль и уехал.

Угнанную машину он бросил неподадлеку от своего дома, а ключи потерял.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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