Под суд пойдет череповчанин, срезавший с моста ограждения
Полиция раскрыла необычную кражу, которая произошла в Череповецком районе.
12 мая в полицию житель деревни Мишино. Он сообщил, что с моста через реку Шулма срезаны металлические перила. Из-за этого мост стал небезопасен. Кстати, переход через речку был возведен еще в 1998 году, причем делали его местные жители.
Селянам пришлось вновь срочно ремонтировать мост - вместо металлических перил появились деревянные. А полицейские отправились искть наглого похитителя.
Следы на мосту говорили о том, что ограждения срезаны газорезным оборудованием, металл увезен на отечественном микроавтобусе.
26 мая было обнародовано имя вора, 32-летний мужчина уже признал вину.
Он сознался, что лично спилил ограждения и увез их на автомобиле «Соболь». В пункте приема лома за них он выручил 2 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU