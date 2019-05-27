2019-05-27T16:38:40+03:00
Происшествия

Под суд пойдет череповчанин, срезавший с моста ограждения

Их он сдал в металлолом
Иван Чухнин
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Полиция раскрыла необычную кражу, которая произошла в Череповецком районе.

12 мая в полицию житель деревни Мишино. Он сообщил, что с моста через реку Шулма срезаны металлические перила. Из-за этого мост стал небезопасен. Кстати, переход через речку был возведен еще в 1998 году, причем делали его местные жители.

Селянам пришлось вновь срочно ремонтировать мост - вместо металлических перил появились деревянные. А полицейские отправились искть наглого похитителя.

Следы на мосту говорили о том, что ограждения срезаны газорезным оборудованием, металл увезен на отечественном микроавтобусе.

26 мая было обнародовано имя вора, 32-летний мужчина уже признал вину.

Он сознался, что лично спилил ограждения и увез их на автомобиле «Соболь». В пункте приема лома за них он выручил 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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