Неустановленные лица снова подожгли череповецкое ПТУ

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-27T14:30:03+03:00

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В Череповце на улице Металлургов, дом 28 на данный момент идет тушение пожара - неустановленные лица неосторожно обращались с огнем - произошло возгорание на третьем этаже бывшего профессионального училища №27.

В соцсетях появилось видео с места ЧП. Здание уже некоторое время стоит заброшенным, без охраны, поджигают его не в первый раз. Последний пожар случился там год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU