Неустановленные лица снова подожгли череповецкое ПТУ
В Череповце горит здание бывшего училища №27
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В Череповце на улице Металлургов, дом 28 на данный момент идет тушение пожара - неустановленные лица неосторожно обращались с огнем - произошло возгорание на третьем этаже бывшего профессионального училища №27.
В соцсетях появилось видео с места ЧП. Здание уже некоторое время стоит заброшенным, без охраны, поджигают его не в первый раз. Последний пожар случился там год назад.
ИСТОЧНИК KP.RU