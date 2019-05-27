Рядом с Сосновкой подожгли лесничество

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-27T14:28:38+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник произошел пожар рядом с поселком Сосновка Вологодского района. По данным МЧС по Вологодской области, огнем уничтожена деревянная одноэтажка - здание местного лесничества, а также баня рядом с ней. По подсчетам специалистов, площадь возгорания составила 102 кв.м.

Только сараю удалось устоять под натиском огня.

Полицейские предполагают, что ЧП произошло вследствие поджога.

ИСТОЧНИК KP.RU