Рядом с Сосновкой подожгли лесничество
В поселке под Вологдой сгорело здание лесничества вместе с баней
Изменить размер текста:
В ночь с воскресенья на понедельник произошел пожар рядом с поселком Сосновка Вологодского района. По данным МЧС по Вологодской области, огнем уничтожена деревянная одноэтажка - здание местного лесничества, а также баня рядом с ней. По подсчетам специалистов, площадь возгорания составила 102 кв.м.
Только сараю удалось устоять под натиском огня.
Полицейские предполагают, что ЧП произошло вследствие поджога.
ИСТОЧНИК KP.RU