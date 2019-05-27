В Вологоде горит "Нестле"

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-27T11:46:15+03:00

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Из-за проблем с электропроводкой вспыхнуло здание "Нестле" в Вологде по адресу ул. Михаила Поповича, д. 4А. ЧП произошло в минувшее воскресенье, поздно вечером. На место выехали 10 пожарных машин и 30 человек личного состава. Помещение было приспособлено для загрузки детского питания. Площадь пожара, по данным МЧС по Вологодской области, составила всего 1/2 квадратного метра. В пожаре пострадала изоляция кабеля удлинителя, внутренняя отделка помещения оказалась закопчена.

15 сотрудников эвакуировали из-за ЧП, никто из людей в пожаре не пострадал. Ценностей на складе находилось на 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU